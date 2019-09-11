تعرف على سعر شيفروليه كابتيفا مستعملة موديل 2010 في مصر

أصبحت أسعار السيارات لغزا محيرا هذه الأيام حيث تتغير بسرعة كبيرة، ما يجعل أصحاب السيارات لا يستطيعون تحديد ثمنها الآن بسوق المستعمل أو متابعة التي يريدون شراءها.
تواصلت "الأهرام أوتو" اليوم مع خبراء سوق المستعمل لمعرفة سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010، حيث قالوا إن متوسط سعر هذه السيارة بالسوق الآن نحو 210 آلاف جنيه.
سنة الصنع 2010
سعة المحرك (سي سي) 3000
معدل استهلاك/سنوي 16,666 كم/سنة
عدد الأبواب 4
وسائد هوائية يوجد
فتحة سقف لا يوجد
مثبت سرعة يوجد
راديو كاسيت يوجد
انذار يوجد
زجاج كهربائي يوجد
نظام فرامل ABS يوجد
توزيع اليكتروني للفرامل EBD يوجد
ناقل الحركة اتوماتيك
قفل مركزي يوجد
باور ستيرينج يوجد
تكييف يوجد
تواصلت "الأهرام أوتو" اليوم مع خبراء سوق المستعمل لمعرفة سعر السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2010، حيث قالوا إن متوسط سعر هذه السيارة بالسوق الآن نحو 210 آلاف جنيه.
سنة الصنع 2010
سعة المحرك (سي سي) 3000
معدل استهلاك/سنوي 16,666 كم/سنة
عدد الأبواب 4
وسائد هوائية يوجد
فتحة سقف لا يوجد
مثبت سرعة يوجد
راديو كاسيت يوجد
انذار يوجد
زجاج كهربائي يوجد
نظام فرامل ABS يوجد
توزيع اليكتروني للفرامل EBD يوجد
ناقل الحركة اتوماتيك
قفل مركزي يوجد
باور ستيرينج يوجد
تكييف يوجد