اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

نشرت الفنانة منة فصالى عبر موقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها بنظرة ووجه حزين أثارت فضول وتساؤلات متابعيها عن سبب حزنها.وتألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة بسيطة، مرتدية تيشيرت ابيض سادة وجيب طويلة، واعتمدت علي إظهار الصورة باللون الابيض في الاسود وهو ما اثار فضول وتساؤلات متابعيها عن سبب حزنها.وجاءت بعض التعليقات حول الصورة :"مين اللي مزعلك..فين الضحكة الحلوة ..فين صور المايوه"..اكيد اتحسدتي.