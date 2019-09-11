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مرأة

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:40 م
منة فضالى
منة فضالى
رنا عصمت
نشرت الفنانة منة فصالى عبر موقع "إنستجرام" صورة جديدة ظهرت فيها بنظرة ووجه حزين أثارت فضول وتساؤلات متابعيها عن سبب حزنها.

وتألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة بسيطة، مرتدية تيشيرت ابيض سادة وجيب طويلة، واعتمدت علي إظهار الصورة باللون الابيض في الاسود وهو ما اثار فضول وتساؤلات متابعيها عن سبب حزنها.

وجاءت بعض التعليقات حول الصورة :"مين اللي مزعلك..فين الضحكة الحلوة ..فين صور المايوه"..اكيد اتحسدتي.
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