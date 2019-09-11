ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اتهام القذافي بالتورط في اغتيال زعيم هذه الدولة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 05:54 م
معمر القذافي
معمر القذافي
حسام رضوان
وجه رئيس سابق اتهاما إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بالتورط في تنفيذ عملية اغتيال توماس سانكارا رئيس بوركينا فاسو الراحل.

قال رئيس تشاد السابق، كوكوني عويدي، المنفي في الجزائر لإذاعة "راديو فرنسا الدولي"، إن القذافي تورط في اغتيال الرئيس البوركيني في أكتوبر 1987.

وأضاف أنه في مطلع أكتوبر 1987، التقى في فندق بالعاصمة البوركينية واجادوجو بالرئيس سانكارا، وتباحث معه في شأن منافسه شيخ بن عمر، ومحاولة إيجاد حل بينهما.

وتابع عويدي أنه تلقى قبل 6 أيام من وفاة سانكارا زيارة غريبة ومريبة من قبل شخصية تدعى بليز كومباوري، الذي كان يعمل مساعدا شخصيا بمثابة اليد اليمنى للرئيس البوركيني، ثم بعد مغادرته مباشرة، شاهد رئيس الوفد الليبي، محمد علي شرف الدين يخرج من مكتبه.

وأردف:"أصابع اتهام عديدة وجهت حول المسؤول عن مقتل زعيم ثورة بوركينا فاسو، فبعضهم كان يقول المتمردين وآخرين يتهمون الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، لكن لم يتحدث أحد عن القذافي، رغم أنه من وجهة نظري المتورط الرئيسي".

وأشار إلى أن السبب كان يتمثل في رفض سانكارا طلب القذافي بدعم المتمردين في ليبيريا، ما أدى إلى توترات في العلاقات بينهما.

ولفتت الإذاعة إلى أن السفيرة السابقة لبوركينا فاسو في ليبيا، موسيلا سانكارا زعمت قبل عامين أنها حصلت على دليل من مصادر غير رسمية ليبية، أن كومباوري تم تجنيده من قبل عناصر ليبية لاغتيال رئيس بوركينا فاسو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالسجن 20 عاما.. الحكم على قائدي محاولة الانقلاب في بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

بينهم جثة مجهولة.. ننشر اسماء المتوفين والمصابين فى حادث محور صفط اللبن

التعليم: 10 جنيهات غرامة غياب التلميذ عن مدرسته بدون عذر هذا العام

طلائع الجيش يحصل على خدمات مهاجم الأهلي لمدة موسمين

إعدام سعودي ارتكب جريمة مروعة.. الجلاد نفذ الحكم اليوم

تحصيل 50 جنيها من طلاب النظام الجديد بالمدارس الخاصة والدولية

عمرو جمال يفسخ تعاقده مع الصفاقسي التونسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحسدتي.. منة فضالى بإطلالة حزينة تثير تساؤلات المتابعين

بالورود والبالونات والحلوى.. استقبال رياض أطفال مدارس جنوب سيناء

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات