ترودو يحل البرلمان الكندي.. ويدعو لانتخابات مبكرة

أفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن حل البرلمان الكندي ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة.



وأوضحت الصحيفة أن ترودو التقى بالحاكم العام لكندا جولي باييت، وهي بمثابة رئيس الدولة، والتي أبدت موافقتها على تخصيص فترة 6 أسابيع للحملات الانتخابية.



ونقلت الصحيفة عن ترودو قوله "سيقترع الكنديون في 21 أكتوبر. لقد قمنا بالكثير خلال السنوات الأربع الماضية، لكن الحقيقة أن هذه كانت البداية فقط".



وأضاف ترودو أن الكنديين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العودة لسياسات حكومة حزب المحافظين الفاشلة، القائمة على الإجراءات التقشفية وخفض النفقات العامة.



وقالت الصحيفة إن ترودو يحظى بإعجاب دولي خارج بلاده بفضل سياساته التقدمية، لكن فضائح فساد خصمت من شعبيته بشكل كبير في الداخل، وكشفت استطلاعات رأي أن شعبية حزب المحافظين تتقدم بسرعة لتقترب من مستوى شعبيته.



وكان ترودو اكتسب شعبية كبيرة قبيل انتخابه رئيسًا للوزراء في نوفمبر 2015، بسبب ترويجه لسياسات المساواة بين الجنسين وحقوق المثليين والحفاظ على البيئة، لكنه يواجه الآن موجة من الاستياء بسبب السياسات الاقتصادية.