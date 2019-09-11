بابا الفاتيكان يفتتح اجتماع اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية الأول

بدأت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الأول للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية بالمقر البابوي بالفاتيكان، بحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي أكد على دعمه الكامل لأعضاء اللجنة لتيسير عملهم.



وقرر أعضاء اللجنة انتخاب الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت رئيسًا لها، على أن تكون رئاسته لمدة سنة، يليها رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لسنة أخرى.



فيما تم تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من: الدكتور سلطان الرميثي، السيد ياسر حارب المهيري، والأب يوأنس لحظي.



وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الخطط والمشاريع المستقبلية لعمل اللجنة المزمع اعتماد قراراتها من كل من: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قداسة بابا الفاتيكان، وولي عهد أبو ظبي.



ومن المزمع أن تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا لمناقشة تنفيذ قراراتها.