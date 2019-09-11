ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بابا الفاتيكان يفتتح اجتماع اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية الأول

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:51 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
محمد شحتة
بدأت اليوم الأربعاء أعمال الاجتماع الأول للجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية بالمقر البابوي بالفاتيكان، بحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي أكد على دعمه الكامل لأعضاء اللجنة لتيسير عملهم.

وقرر أعضاء اللجنة انتخاب الكاردينال ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت رئيسًا لها، على أن تكون رئاسته لمدة سنة، يليها رئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر لسنة أخرى.

فيما تم تشكيل المكتب التنفيذي بعضوية كل من: الدكتور سلطان الرميثي، السيد ياسر حارب المهيري، والأب يوأنس لحظي.

وناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الخطط والمشاريع المستقبلية لعمل اللجنة المزمع اعتماد قراراتها من كل من: فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قداسة بابا الفاتيكان، وولي عهد أبو ظبي.

ومن المزمع أن تعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا لمناقشة تنفيذ قراراتها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة عليا لتفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر والبابا فرنسيس

تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان

وثيقة الإخوة الإنسانية.. تعرف على مهام اللجنة المشكلة لتنفيذ أهدافها

الإمام الأكبر يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف «وثيقة الأخوة الإنسانية»

الأزهر في أسبوع.. المشيخة تصدر بيانا في ذكرى حريق المسجد الأقصى .. الطيب يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية ويطمئن على المرضى ومستوى الخدمة بالمستشفى التخصصي

الأزهر يحتفي بأعضاء اللجنة العليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية

ترشيحاتنا

بعد تصدرها تريند جوجل.. تعرف على عمر غادة رجب

خطوبة تامر عاشور وملكة جمال الكون.. شاهد

عمره 4 سنوات.. شاهد.. لحظة تسجيل نجل ميسي هدفا والاحتفال على طريقة والده

رقص مع الجماهير وخوف الأهلي.. 5 مشاهد رسمت أزمة شيكابالا الأخيرة

اغتصب زوجة صديقه والخادمة.. كويتي يرتكب جريمة شنيعة ويصورها بهاتفه

شاهد.. مواطن حاول الانتحار بإلقاء نفسه فى نهر النيل لخلافات عائلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجمل نساء الكون .. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور تبهر جمهوره بأنوثتها

بـ حذاء وبنطلون غريب.. سميرة سعيد تتعرض للانتقاد في أحدث ظهور لها

بـ رسمة الثعبان..نسرين إمام بفستان أسود جرئ