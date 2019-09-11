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أخبار العالم

عن طريق الخطأ.. صافرات الإنذار تدوي في عسقلان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 07:42 م
إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة
أحمد محرم
نقلت إذاعة "سوا" الفلسطينية عن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار التي دوت، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، انطلقت عن طريق الخطأ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار انطلقت بالخطأ في جنوب عسقلان، نافيا إطلاق صواريخ من قطاع غزة .

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، أكدت أن دوي عدة انفجارات سمعت في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عديدة بغلاف غزة، في حين أشارت القناة 13 العبرية إلى أن صواريخ سقطت في منطقة مفتوحة في موشاف مفكيعيم جنوب المدينة.

وتشهد غزة حالة من التوتر منذ ساعات مساء أمس الثلاثاء عقب إطلاق صواريخ على مدينتي أسدود وعسقلان لحظة إلقاء بنيامين نتنياهو خطاب انتخابي، الأمر الذي دفعه للانسحاب من الفعالية.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 15 هدفا في قطاع غزة، حيث شملت الغارات مواقع للمقاومة الفلسطينية ونقاط رصد وأحد الأنفاق وفق ما أعلنه جيش الاحتلال.

وظهر اليوم أطلقت 3 صواريخ من قطاع غزة وسقطت في مناطق مفتوحة بالغلاف، فيما ردت مدفعية الاحتلال باستهداف نقطة رصد للمقاومة شمال القطاع دون وقوع إصابات.

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