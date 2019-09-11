محور الموت .. صفط اللبن سابقا .. عشرات الضحايا يوميًا .. تقرير

- مصرع 8 اشخاص فى انقلاب ميكروباص من اعلى الكوبرى





- سقوط سيارة ملاكى







- سقوط اتوبيس من اعلى المحور





لقى 8 اشخاص مصرعهم فى سقوط ميكروباص من اعلى محور صفط اللبن وأصيب 4 آخرون،حيث تلقت غرفة النجدة بلاغا بـ سقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، انتقلت علي الفور قوات الأمن وضباط المرور وتبين أن سيارة ميكروباص اخترقت السور الحديدي للكوبري وسقطت على الأرض ما أسفر عن مصرع قرابة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين.انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتولى ضباط مرور الجيزة تسيير الحركة وإنهاء الكثافات.ففى يوم 24 سبتمبر من العام الماضى أصيب شخصان إثر سقوط سيارة ملاكي سوداء اللون من أعلى محور صفط اللبن فى الإتجاه القادم من جامعة القاهرة فى الطريق إلى أكتوبر.وكانت غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى محور صفط اللبن بوجود كثافات مرورية حادة، بسبب سقوط سيارة من أعلى الكوبري، وتم تبليغ الأجهزة الأمنية المعنية، وتم نقل المصابين الى المستشفىوفى يوم 29 ابريل سقط أتوبيس ركاب من أعلى محور صفط اللبن، بسبب السرعة الجنونية، مما أدى إلى إصابة ركاب الأتوبيس.وعلى الفور انتقل رجال المرور، وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية حيث اختلت عجلة القيادة بيد سائق الأتوبيس واصطدم بالحاجز الحديدى وسقط من أعلى المحور على محل صغير لمسافة أكثر من 6 أمتار.فى 25 فبراير2018 أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، ثم اصطدامهم بسور محور صفط اللبن ثم سقوطهم من أعلى الطريق، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بمحور صفط اللبن بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .