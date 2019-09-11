وزارة الرياضة تبحث مع رئيسي فيفا وكاف تطوير منظومة كرة القدم في إفريقيا

التقى وزير الشباب والرياضة مع جيانى انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وبحضور بعض كبار ممثلي الاتحادين الدولى والأفريقى لكرة القدم .



وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات كان منها تلك المتعلقة بأوجه تطوير منظومة كرة القدم في القارة الأفريقية وذلك في جميع مجالاتها الفنية والإدارية والتنظيمية وتوفير مصر لكافة التيسيرات خاصة كونها دولة المقر للاتحاد الافريقى لكرة القدم.



كما تناول الاجتماع التطور الذى شهدته منظومة كرة القدم المصرية على وجه الخصوص وخاصة في ضوء الطفرة التنظيمية التي حققتها مصر خلال استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم مصر 2019، وأظهرت للعالم القدرات الإدارية والفنية والبشرية التي تمتلكها الدولة المصرية ، الامر الذى حقق مردودًا إيجابيًا غير مسبوق لدى أسرة كرة القدم العالمية عن مصر وعن القارة الإفريقية وقدرتها على استضافة أية بطولات وأحداث رياضية عالمية.



وأكد انفانتينو لوزير الرياضة أن الفيفا خلال الفترة المقبلة سيدعم ويساند كافة خطوات التطوير التي تشهدها الكرة الإفريقية بوجه عام والكرة المصرية على وجه الخصوص باعتبار الدولة المصرية أحد أهم الدول الرائدة والقاطرة لعملية التطوير الشاملة التي تشهدها منظومة كرة القدم الأفريقية.