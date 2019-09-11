حرصًا على سلامة طلابنا.. تعرف على استعدادات صحة كفر الشيخ للعام الدراسي الجديد

أنهت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بقيادة الدكتور فيصل جودة، وكيل الوزارة، استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن عُقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات الصحية والمديرين العموم بالمديرية، حرصًا علي صحة تلاميذ المدارس، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.



ووجه وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتكثيف حملات التثقيف الصحي لتلاميذ المدارس بالأمراض المعدية و طرق تجنبها و الوقاية منها، و التشديد علي زيادة حملات مراقبة الأغذية علي المحلات، وإجراء جولات مكثفة للتأكيد على تطهير خزانات المياه و التأكد من تطبيق معايير السلامة و الصحة المهنية و شروط التهوية السليمة.



وشدد جودة، على التأكيد علي توفير الطعوم و الأمصال بكميات كافية لجميع المراحل المستهدفة بالتطعيم، والتشديد علي استمرار تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالفرق الطبية من أطباء و تمريض و فنيين للمعامل لإجراء الفحص الطبي للتلاميذ .



وكلف وكيل وزارة الصحة، الدكتور طارق الشربيني، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي برفع درجة استعداد المستشفيات العامة و المركزية لاستقبال حالات الطوارئ و الحالات الحرجة والعمل علي تقليل فترات الانتظار الحرص علي التزام الأطقم الطبية بحضور النوبتجيات.



ووجه بالعمل علي تكثيف المرورات الدورية الصباحية و المسائية و الالتزام بتطبيق سياسات الجودة الطبية و مكافحة العدوي و شروط السلامة و الصحة المهنية، و حُسن استقبال المرضي و حُسن التعامل مع متلقي الخدمة الطبية، مؤكدًا على العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمة طبيه متميزة.

