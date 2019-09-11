بشار الأسد وزوجته يتعرضان لموقف مفاجئ.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة للرئيس السوري بشار الأسد في عيد ميلاده



تفاجأ الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء خلال حضورهما فيلم "دم النخيل" في دار الأوبرا بغناء الجمهور له احتفالا بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #الأسد #سوريا #RT_Arabic pic.twitter.com/W1d1qFMxC5 — RT Arabic (@RTarabic) September 11, 2019

تعرض الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد إلى مفاجأة خلال تواجدهما لحضور أحد الأفلام في دار الأوبرا.وفي مقطع فيديو نشرته قناة "روسيا اليوم"، أظهر غناء الحضور للرئيس بمناسبة عيد ميلاده، ليقوم الأخير بتحيتهم، وإرسال القبل لهم.وأضافت القناة أن الأسد وزوجته كانا في دار الأوبر لحضور فيلم "دم النخيل".وأتم الرئيس السوري اليوم الأربعاء عامه الـ 54، والذي يرأس البلاد من يوليو 2000.