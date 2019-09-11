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أخبار العالم

بشار الأسد وزوجته يتعرضان لموقف مفاجئ.. فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:50 م
صدى البلد
حسام رضوان
تعرض الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد إلى مفاجأة خلال تواجدهما لحضور أحد الأفلام في دار الأوبرا.

وفي مقطع فيديو نشرته قناة "روسيا اليوم"، أظهر غناء الحضور للرئيس بمناسبة عيد ميلاده، ليقوم الأخير بتحيتهم، وإرسال القبل لهم.

وأضافت القناة أن الأسد وزوجته كانا في دار الأوبر لحضور فيلم "دم النخيل".

وأتم الرئيس السوري اليوم الأربعاء عامه الـ 54، والذي يرأس البلاد من يوليو 2000.



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