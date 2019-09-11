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أخبار البلد

البابا تواضروس: الأرثوذكسية كنيسة شهداء منذ تأسيسها

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:56 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
سامح سلام
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لجموع الشعب المسيحي بمناسبة السنة القبطية الجديدة، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الأساس هى كنيسة شهداء منذ تأسيسها على يد القديس مارمرقس.

وأضاف البابا تواضروس خلال عظته الأسبوعية التى القاها مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنه مع بداية العام القبطي الجديد يجب على الإنسان أن يسلك في كل أمور حياته بتدقيق وأمانة، وأن يقدم الخدمة للآخرين بشكل دائم، وأن تتعلق قلوبنا بالسماء وألا نرتبط بالأرض لأن الزمن هنا محدود وأنه يجب أن يتطلع الانسان إلى حياته الأبدية.

حضر العظة الأسبوعية مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة وشعب الكنيسة وأسر شباب المخترعين والمبتكرين، وحرص قداسة البابا تواضروس على التقاط الصور التذكارية وتقديم الهدايا للمكرمين.

وكرم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية 7 من شباب المخترعين والمبتكرين في مختلف مجالات العلوم، مطالبا بضرورة الاهتمام بالموهوبين والمخترعين في مختلف المجالات.

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