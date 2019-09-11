اعتقال وكيل أعمال نجم ريال مدريد بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال بصفقات الانتقال

قال مدعون في بلجيكا اليوم الأربعاء إن وكيل لاعبين اعتقل في موناكو بداعي الاحتيال والفساد وغسل أموال في صفقات انتقال.



وقال مصدر قضائي إن وكيل اللاعبين هو كريستوف إنروتاي الذي أشرف على عدة صفقات انتقال دولية من بينها للاعبين من بلجيكا وأخرى تتعلق بأندية كرة قدم بلجيكية. ومن بين اللاعبين الذين عمل معهم تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا إضافة إلى الجناحين يانيك كاراسكو وكيفن ميرالاس.



وقال المدعون إنهم طلبوا تسليم وكيل اللاعبين عقب مداهمات في موناكو ولندن ولييج يومي الثلاثاء والأربعاء حيث تم مصادرة شقتين سكنيتين وزورق وثلاث سيارات فارهة وسبعة ملايين يورو (7.7 مليون دولار).



كما اعتقلت السلطات مساعدا لوكيل اللاعبين في بلجيكا.



ولم يكشف المدعون عن صفقات انتقال بعينها محل التحقيق لكن وسائل إعلام بلجيكية ذكرت أن الاعتقالات ترتبط بمداهمات لنادي أندرلخت والاتحاد البلجيكي لكرة القدم.