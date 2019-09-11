أصحابها اعترفوا عليها.. أمريكية تبحث عن قاتل محترف لوالديها

تجردت المراهقة الأمريكية إليسا هاتشر من كل مشاعر صلة الدم حيث خططت لقتل والديها بعد سرقة بطاقتهما الائتمانية.



وذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن الفتاة التي تبلغ من العمر 17 عاما سرقت البطاقة الائتمائية لاستئجار قاتل محترف لقتل والديها.



وسحبت الفتاة الصغيرة في البداية 503 دولارات ثم 926 دولارا في عملية ثانية.



وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أنه تم اعتقال الفتاة، ووجهت لها تهمة التحريض الجنائي على القتل.



واعترفت زميلة إليسا عليها حيث قالت إنها أعطت لشخص ما الكثير من المال للبحث عن قاتل محترف يقتل والديها، كما قال صديقها إنه شاهدها في منزل يبيع المخدرات، وأخبرته عن نيتها لقتل والديها.