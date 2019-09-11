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بشعر انسيابي وفستان ملفت.. إيمى طلعت زكريا تتألق فى حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:02 م
إيمى طلعت زكريا
إيمى طلعت زكريا
هاجر هانئ
حرصت الفنانة إيمى طلعت زكريا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة لها من حفل زفاف الثنائى الفنانين هنا الزاهد وأحمد فهمى.

تألقت إبمى طلعت زكريا فى الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا طويلا من الخلف و قصيرا من الامام باللون الكشمير، واتسم التصميم بأنه ذو اكمام مكشوفة و بقماشه الراقى غير المبالغ فيه.

واعتمدت إيمى طلعت زكريا على شعرها الطويل الإنسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج ارتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها و إطلالتها أيضا.

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