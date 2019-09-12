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فن

عروسة باربى.. اكرم حسنى يقدم أغنية خاصة بـ فرح هنا الزاهد واحمد فهمى ..فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
احمد فهمى و هنا الزاهد
احمد فهمى و هنا الزاهد
نبيل العدوى
قدم الفنان اكرم حسنى أغنية خاصة قام بتأليفها خصيصا من أجل فرح هنا الزاهد وأحمد فهمى الذى يقام حاليا فى أحد فنادق القاهرة على النيل.

وقال أكرم حسنى فى كلمات الأغنية "حجزت قاعة اخر صياعة وفى اشاعة انك مفلس..وجبت بدلة ودى حاجة نادرة مش جاى اغلس.. دى عروسة باربى وخدودها بامبى والشعر كيرلى واوزعه سنة".

وكان سامو هجرس مصمم فستان "الزاهد"، قال خلال لقائه في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية دبي، إن تصميم الفستان استغرق 5 أشهر، وكان كل أسبوع له بروفة خاصة.

وأكد أن الفنانة فضلت شكل الورود في الفستان وتم تصميمه على هذا الشكل ولكن بعد الانتهاء منه لم يلقَ إعجابها كما أنه لم يعجبه هو الآخر وتم تغيير موديل الفستان حتى تم الاستقرار على تصميم يتناسب مع ملامحها وشكلها.

قرر الثنائى أحمد فهمى وهنا الزاهد الاستعانة بإحدى شركات الحراسات لتأمين حفل زفافهما فى فندق فورسيزون نايل بلازا.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تسريب دعوة الفرح ووصولها إلى بعض الدخلاء، فضلًا عن تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية.

أحمد فهمى وهنا الزاهد شاركا فى بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات" موسم دراما رمضان الماضى.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندي، من إنتاج شركة سينرجى.


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