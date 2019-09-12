فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بـstories جديدة خلال حضورها حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.





وظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة من اختيار الستايلست ميايا حداد، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا يصل إلى أعلى الركبة ودون أكمام، واتسم التصميم بالريش الأسود.



