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فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، بـstories جديدة خلال حضورها حفل زفاف هنا الزاهد واحمد فهمى بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل.

وظهرت دنيا سمير غانم بإطلالة من اختيار الستايلست ميايا حداد، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا يصل إلى أعلى الركبة ودون أكمام، واتسم التصميم بالريش الأسود.

وانتعلت دنيا سمير غانم صندلًا صيفيًا ذا كعب عالٍ، فيما ارتدت حقيبة يد متناسقة مع إطلالتها، واعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة مكياج ارتكز على طلاء الشفاه باللون الأحمر.
فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور
فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

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