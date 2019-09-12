دع القلق وابدأ الحياة.. على مائدة مكتبة القاهرة

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مائدة مستديرة لمناقشة كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" للكاتب "ديل كارنيجي"، مساء اليوم بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان، مدير عام المكتبة، وأدار النقاش يحي رياض نائب مدير المكتبة .





ناقشت الكاتبة سناء عزوز ، أهم ما جاء به الكتاب من موضوعات تعد ذات أهمية لدى جميع أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب، وأوضحت كيف اعتمد كارنيجي في كتابه أسلوبه القصصي المشوق، واعتماده على عشرات القصص الحقيقية والأمثلة التي قابلها في الحياة، أو عايشها معارفه، ليبرز كيف يمكن للقلق أن يفسد علي الإنسان حياته، مشيرة إلى أن الكتاب يوضح أمثلة لهؤلاء الذين استطاعوا أن يحطموا قيد القلق لينطلقوا في الحياة .



