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ثقافة

دع القلق وابدأ الحياة.. على مائدة مكتبة القاهرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 08:13 ص
صدى البلد
طارق موسى
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، مائدة مستديرة لمناقشة كتاب "دع القلق وابدأ الحياة" للكاتب "ديل كارنيجي"، مساء اليوم بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان، مدير عام المكتبة، وأدار النقاش يحي رياض نائب مدير المكتبة .

ناقشت الكاتبة سناء عزوز ، أهم ما جاء به الكتاب من موضوعات تعد ذات أهمية لدى جميع أفراد المجتمع وخاصة شريحة الشباب، وأوضحت كيف اعتمد كارنيجي في كتابه أسلوبه القصصي المشوق، واعتماده على عشرات القصص الحقيقية والأمثلة التي قابلها في الحياة، أو عايشها معارفه، ليبرز كيف يمكن للقلق أن يفسد علي الإنسان حياته، مشيرة إلى أن الكتاب يوضح أمثلة لهؤلاء الذين استطاعوا أن يحطموا قيد القلق لينطلقوا في الحياة .

يذكر أن الكتاب يتضمن ثلاثين فصلًا، تحمل الفصول الخمس الأولى عناوين " حقائق عن القلق، كيف تبدد القلق، ماذا يخلق القلق، السبل المهمة في تحليل القلق، اطرد خمسين بالمائة من قلقك في العمل"، إلى أن نصل إلى الفصل الأخير الذى يتعرف فيه الفرد على كيفية الوصول بطاقته الإيجابية إلى الراحة والسكينة تحت عنوان "أعلم أنه باستطاعتك أن تزيل متاعبك" .

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