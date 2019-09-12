غفلنا وخطب.. رواد السوشيال ميديا يحتفلون بخطوبة تامر عاشور ودارين حلمى

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_عاشور بعد احتفاله بخطوبته على المرشحة للقب ملكة جمال الكون دارين حلمي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات :
حتى تامر عاشور إللي علمنا إن "الحلم إللي بدايته بحبك تبقي نهايته وداع .. ارتبط واحنا لا
تامر عاشور اعلن خطوبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي
تامر ده عامل زي اللي تسأله عامل ايه يقولك والله الدنيا زي الزفت معايا ويشتكيلك عشان متحسدوش وهو خاربها 😂😂.
تامر عاشور كان سبب اكتئابى ف فترة بعد قصة حب ٦ سنين ونص وجاى يرتبط ويقول عليها ملكة جمال الكون ، ماشى ياتامر ماشى.
يعني ايه تامر عاشور خطب اومال مين هيعمل اغاني حزينه؟
تامر مطلعش بيموت من جواه ولا بيبكي ع حاله د غفلنا بس مش اكتر 😂💔
#تامر_عاشور.
يعني ما طلعش ولا سامع ولا راضي وتقوله هموت يقول عادي! تمام اوي يا تامر.والف الف مبروك💜😂😂😂
#تامر_عاشور
#تامر_عاشور غفلنا 😂💪
تامر عاشور ده مثال للكائن اللى مش جدع خالص يعيشنا إحنا فى إكتئاب وسنين سودة بأغانية ويروح هو يخطب لا وملكة جمال و إلهى أنت تعلم كيف حالى MOOD .