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فن

غفلنا وخطب.. رواد السوشيال ميديا يحتفلون بخطوبة تامر عاشور ودارين حلمى

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:41 ص
تامر عاشور وخطيبته
تامر عاشور وخطيبته
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_عاشور بعد احتفاله بخطوبته على المرشحة للقب ملكة جمال الكون دارين حلمي.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات :

‏حتى تامر عاشور إللي علمنا إن "الحلم إللي بدايته بحبك تبقي نهايته وداع .. ارتبط واحنا لا 

‏تامر عاشور اعلن خطوبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي 

تامر ده عامل زي اللي تسأله عامل ايه يقولك والله الدنيا زي الزفت معايا ويشتكيلك عشان متحسدوش وهو خاربها 😂😂.

‏تامر عاشور كان سبب اكتئابى ف فترة بعد قصة حب ٦ سنين ونص وجاى يرتبط ويقول عليها ملكة جمال الكون ، ماشى ياتامر ماشى. 

‏يعني ايه تامر عاشور خطب اومال مين هيعمل اغاني حزينه؟

‏تامر مطلعش بيموت من جواه ولا بيبكي ع حاله د غفلنا بس مش اكتر 😂💔
‎#تامر_عاشور. 

‏يعني ما طلعش ولا سامع ولا راضي وتقوله هموت يقول عادي! تمام اوي يا تامر.والف الف مبروك💜😂😂😂
‎#تامر_عاشور 

‏‎#تامر_عاشور غفلنا 😂💪

‏تامر عاشور ده مثال للكائن اللى مش جدع خالص يعيشنا إحنا فى إكتئاب وسنين سودة بأغانية ويروح هو يخطب لا وملكة جمال و إلهى أنت تعلم كيف حالى MOOD .

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