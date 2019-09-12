غفلنا وخطب.. رواد السوشيال ميديا يحتفلون بخطوبة تامر عاشور ودارين حلمى

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #تامر_عاشور بعد احتفاله بخطوبته على المرشحة للقب ملكة جمال الكون دارين حلمي.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر"، وكانت أبرز التعليقات :





‏حتى تامر عاشور إللي علمنا إن "الحلم إللي بدايته بحبك تبقي نهايته وداع .. ارتبط واحنا لا





‏تامر عاشور اعلن خطوبته على ملكة جمال الكون دارين حلمي





تامر ده عامل زي اللي تسأله عامل ايه يقولك والله الدنيا زي الزفت معايا ويشتكيلك عشان متحسدوش وهو خاربها 😂😂.





‏تامر عاشور كان سبب اكتئابى ف فترة بعد قصة حب ٦ سنين ونص وجاى يرتبط ويقول عليها ملكة جمال الكون ، ماشى ياتامر ماشى.





‏يعني ايه تامر عاشور خطب اومال مين هيعمل اغاني حزينه؟





‏تامر مطلعش بيموت من جواه ولا بيبكي ع حاله د غفلنا بس مش اكتر 😂💔

‎#تامر_عاشور.





‏يعني ما طلعش ولا سامع ولا راضي وتقوله هموت يقول عادي! تمام اوي يا تامر.والف الف مبروك💜😂😂😂

‎#تامر_عاشور





‏‎#تامر_عاشور غفلنا 😂💪





‏تامر عاشور ده مثال للكائن اللى مش جدع خالص يعيشنا إحنا فى إكتئاب وسنين سودة بأغانية ويروح هو يخطب لا وملكة جمال و إلهى أنت تعلم كيف حالى MOOD .