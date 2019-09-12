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رياضة

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 04:32 ص
شيكابالا
شيكابالا
ياسمين تيسير
دافع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الفريق خاصة عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق بتوقيع عقوبة 50 ألف جنيه على نجم الزمالك عقب رقصه على هتافات مسيئة لجماهير الاهلى.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن هناك حملة مدبرة من أجل تدمير شيكابالا قبل مباراة السوبر المحلي يوم 20 سبتمبر أمام الأهلي بطل الدوري الممتاز.

وأضاف مرتضى منصور أن الهدف من كل ما يحدث ضد شيكابالا هو تدميره نفسيا قبل مواجهة الأهلي، مشددا على أن شيكابالا لم يقتل أحدًا حتى يحدث ضده كل ما يحدث.

وتابع مرتضى منصور أن الزمالك سيفوز بمباراة السوبر ولن يؤثر بالفريق أي شيء مما يحدث.

وخرجت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي، لتعلن العقوبات المتعلقة بمواجهة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، والتي تضمنت عقوبة قوية على شيكابالا.

وقررت اللجنة تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه، حيث قال البيان، إنه ثبت وتأكد للجنة لديها من خلال المواقع الإعلامية الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح والقيم الرياضية.

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