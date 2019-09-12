مرتضى منصور يستعين بـ مقطع فيديو للتأكيد على رفض هجوم جماهير الزمالك على الأهلى

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يرفض تماما فكرة هجوم وتطاول جماهير نادي الزمالك على النادي الأهلي مشددا على أن على الجميع احترام الآخر.





وأضاف مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن الإهانة والتطاول من جماهير أحد الأندية على الآخر أمر مرفوض تمامًا، ولابد من انتهاء تلك الظاهرة السيئة.





وحرص مرتضى منصور على الاستعانة بـ مقطع فيديو نشره أحد النقاد الرياضي وهو يحاول منع جماهير الزمالك من إطلاق الهتافات المسيئة للأهلي خلال مباراة الزمالك أمام بيراميدز الأحد الماضي في نهائي كأس مصر.