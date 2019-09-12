ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد مجدي: القطاع السياحي يشهد طفرة.. وأعداد السياح تتضاعف.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الإعلامي أحمد مجدي، إن القطاع السياحي يشهد طفرة كبيرة، لافتًا إلى أن أعداد السياح اليابانيين الى مصر تضاعف لـ ٤٠ ألف سائح.

وتابع أحمد مجدي خلال تقديمه لحلقة اليوم الخميس من ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مهما حصل مصر ستظل هى الاصل وهى التاريخ والجمال، ولها مكانة لن تتغير.

وأوضح أحمد مجدي أن مصر ستظل الخير والصحبة واللمة والروح الحلوة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحى بعد 25 يناير مر بمحنة كبيرة جدًا حيث خسر عدد من المستثمرين مبالغ ضخمة والعمال شردوا، ولكنها كانت كبوة واستطاعت مصر أن تنهض منها.

وأكد أحمد مجدي أن كل الجهات بذلت مجهود كبير جدًا للنهوض بالقطاع السياحى، وتحسين الاوضاع مما شجع السياح على الرجوع لمصر مرة اخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير تعليم سابق: ظهور تخصصات طبية جديدة في مصر .. فيديو

رئيس القطاع الطبى بـ الأعلى للجامعات يكشف حقيقة تسبب الشاى بلبن بالأورام.. حذر من مسببات السرطان.. وكشف عن سر هروب الأطباء للخارج.. فيديو

أحمد مجدي: مبادرة الرئيس لمواجهة فقدان السمع مهمة جدا ومفرحة.. فيديو

ترشيحاتنا

هنا الزاهد ترفض رمي بوكيه الورد وتهديه لـ شقيقتها.. فيديو

طالب بتخفيض العدد.. مرتضى منصور: هناك احتقان بين جمهور الاهلى والزمالك قبل السوبر

حاول إغواءه بالمال.. القبض على ذئب بشري تحرش بطفل مصري في الكويت

هل تجب الزكاة على الراتب الشهري ؟

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 12 - 9 -2019 في مصر.. فيديو

كارثة.. مخاوف من ضرب الكويكب القاتل للأرض بعدما فقد العلماء أثر 900 صخرة في طريقها إلينا

يا بختك يا متر مش هتلحق القضايا.. تركى ال الشيخ يشعل السوشيال ميديا .. شاهد

ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها ؟ الإفتاء تجيب ..فيديو

امسحه من هاتفك فورا.. جوجل تزيل هذا التطبيق الخطير من متجرها

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

قرار عاجل من الفيفا بشأن الفتاة الزرقاء في إيران

اخبار الفن والفنانين.. محمد حماقي يحيي حفل زفاف احمد فهمي وهنا الزاهد والنجمة تظهر بفستانين.. نجوم لبنان ينعون سيمون اسمر

فرصة العمر.. مدينة إيطالية تبحث عن سكان مقابل 25 ألف يورو وراتب شهري

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

مرتضى منصور يكشف السر وراء عقوبة اتحاد الكرة على شيكابالا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ كهربا حال رغبته في الانضمام لـ الاهلى

عقب إهانته جماهير الأهلى.. مصطفى يونس: شيكابالا لاعب موهوب ومميز

مكالمة جنسية وحبل غسيل.. اعترافات مثيرة لطالبة شنقت أمها.. ضبطتها تتحدث مع حبيبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات فاخرة وفستان أسود.. شاهد إطلالة والدة هنا الزاهد فى حفل زفافها

إطلالة جديدة.. هنا الزاهد تغير فستانها في حفل زفافها على احمد فهمى ..صور

فوق الركبة ودون أكمام.. شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور