أحمد مجدي: القطاع السياحي يشهد طفرة.. وأعداد السياح تتضاعف.. فيديو

قال الإعلامي أحمد مجدي، إن القطاع السياحي يشهد طفرة كبيرة، لافتًا إلى أن أعداد السياح اليابانيين الى مصر تضاعف لـ ٤٠ ألف سائح.



وتابع أحمد مجدي خلال تقديمه لحلقة اليوم الخميس من ببرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه مهما حصل مصر ستظل هى الاصل وهى التاريخ والجمال، ولها مكانة لن تتغير.



وأوضح أحمد مجدي أن مصر ستظل الخير والصحبة واللمة والروح الحلوة، مشيرًا إلى أن القطاع السياحى بعد 25 يناير مر بمحنة كبيرة جدًا حيث خسر عدد من المستثمرين مبالغ ضخمة والعمال شردوا، ولكنها كانت كبوة واستطاعت مصر أن تنهض منها.



وأكد أحمد مجدي أن كل الجهات بذلت مجهود كبير جدًا للنهوض بالقطاع السياحى، وتحسين الاوضاع مما شجع السياح على الرجوع لمصر مرة اخرى.

