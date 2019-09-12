عيار 21 يسجل 687 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 -9-2019

سجلت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس ارتفاعا بقيمة جنيهين للجرام، حيث سجل عيار 21 قيمة 687 جنيها للجرام، فى الوقت الذى تشهد فيه أوقية الذهب استقرار عند 1594 دولارا.



وسجل جرام الذهب عيار 18، 588 جنيها، وسعر عيار 21 اليوم 687 جنيها للجرام، وسجل عيار 24، 785 جنيها للجرام.



وبلغ سعر الجنيه الذهب 5496 جنيها، وسجلت أوقية الذهب 1494 دولارا.



ومنذ مطلع الشهر الجارى يشهد المعدن النفيس اضطرابات بين الصعود والهبوط، إلا أن الهبوط كان أكبر من موجة الصعود، بسبب التقارب بين الإدارة الأمريكية والصينية واقتراب التهدئة المرتقبة بين أكبر اقتصادين فى العالم، إذ من المقرر عقد اجتماع للرئيس الصينى والأمريكى مطلع أكتوبر المقبل، الأمر الذى قلل الطلب على المعدن النفيس بصفته ملاذ آمن.



