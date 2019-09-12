دراسة تحذر من خطورة نساء داعش العائدات إلى بلادهن.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرا يحذر من خطورة نساء داعش العائدات إلى بلدانهن.



ووفقا للدراسة البريطانية والتى قامت بالتدقيق فى بيانات 320 ألفا من الأوروبيين الملتحقين بصفوف داعش منذ 2015 بينهم أكثر من 40 امرأة، فإن أغلب النساء الملتحقات بتنظيم داعش خطر ماثل ولسن ضحايا أو عرائس تم التلاعب بهن وأنهن قمن بالتخطيط لهجمات إرهابية فى أوروبا.



كما كشفت الدراسة عن خطورة النساء اللاتي كن منتميات إلى تنظيم داعش وعدن إلى بلدانهن، وقالت إن أغلب تلك النساء يسعين إلى استقطاب عناصر جدد وجمع التبرعات المادية للتنظيم الإرهابى.

