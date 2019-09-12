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ديني

الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن بغير وضوء وحجاب للمرأة.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
الإفتاء توضح حكمي
الإفتاء توضح حكمي قراءة القرآن الكريم بغير وضوء وبدون حجاب ل
القسم الديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن ارتداء الحجاب بالنسبة للمرأة في أثناء قراءتها للقرآن يعد أمرًا مستحبًا، لكنها لا تأثم بتركه، وتجوز القراءة بدونه، مضيفًا أن من آداب قراءة القرآن الكريم؛ استقبال القبلة والوضوء.

وأوضح أمين لجنة الفتوى في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس وك، ردًا على سؤال: ما حكم قراءة القرآن بدون ارتداء الحجاب، وما حكمها بدون وضوء؟ أن قراءة القرآن وحمل المصحف بدون وضوء، لا يجوز، لافتًا إلى قوله- تعالى-: «لا يمسه إلا المطهرون»، ولما روي أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر».

وأضاف أمين لجنة الفتوى، أنه لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام-، موضحًا أن قراءة القرآن تجوز بدون مس المصحف؛ بأن يكون القاريء حافظًا أو أن يقرأ من خلال جهاز محمول أو كمبيوتر.

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