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فن

بكلمات مؤثرة.. نجوى كرم تودع سيمون أسمر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 12:01 م
نجوى كرم
نجوى كرم
نورا نبيل
نعت الفنانة نجوى كرم المخرج الراحل سيمون اسمر بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على تويتر .

وغردت نجوى كرم، عبر حسابها على "تويتر":" ‏كنت بمعركة الفنّ، كان الفنّ بحاجة إلك.. إنت كنت عنوانه..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما ... سيمون اسمر".

وتوفي المخرج اللبناني الكبير سيمون أسمر بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 76 عاما، تاركا العديد من الأعمال الفنية وكان يعانى الراحل من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضًا الكلى.

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