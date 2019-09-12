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ديني

هل العدسات اللاصقة تؤثر على صحة الوضوء أو الطهارة؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 05:56 م
العدسات اللاصقة
العدسات اللاصقة
عبد الرحمن محمد
تلقت صفحة دار الإفتاء سؤالا من سيدة تقول فيه : " هل يجب نزع العدسات اللاصقة أثناء الطهارة أو الوضوء أم يمكن بقاؤها دون التأثير على الطهارة ؟ " .

أكدت أمانة الفتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أنه لا يشترط غسل العينين في الطهارة ، بل ولا يُشرع، لذلك فإن وجود العدسات داخل العين لا يؤثر في الطهارة الشرعية، سواء كانت العدسات طبية أو للزينة، وهو الرأي الراجح في المذاهب الأربعة.

واستدلت الإفتاء على ذلك بأن إدخال الماء في العين لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قولًا ولا فعلًا، وفيه أيضًا حرج، وقد رفعه الله عن الناس لأن غسلها يؤدي إلى الضرر.

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