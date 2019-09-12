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رياضة

جنش يشارك جمهوره بـ صورة مع فريقه المعالج من ألمانيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 06:02 م
محمد جنش
محمد جنش
محمد بدران

شارك محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الأول، جمهوره، بـ صور بصحبة الفريق المعالج له في ألمانيا".

ونشر محمود عبد الرحيم جنش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لـه وهو يتوسط الأطباء وعلق قائلًا : "شكرا جزيلا إلى الأستاذ والثر وفريقه العظيم على كل شيء".

ويغيب محمود عبد الرحيم جنش، لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقرر محمود عبد الرحيم جنش، حضور مباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في نهائي كأس مصر، عقب تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة.

جنش يشارك جمهوره بـ صورة مع فريقه المعالج من ألمانيا

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