كأس سوبر الخليج.. كل ما تريد معرفته قبل مباراة الشارقة وشباب الاهلي



وتحمل نسخة العام الجارى رقم 19 في تاريخ كأس سوبر الخليج العربي الـ12 فى شكلها الحالى الذى انطلق موسم 2008-2009، حيث تناوب على الفوز باللقب 7 أندية.



شباب الأهلي هو ملك كأس سوبر الخليج العربي



ويملك فريق شباب الأهلي دبي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر منذ انطلاق الاحتراف بحصوله على اللقب 4 مرات العين والوحدة، بـ 3 مرات.



ويتشارك 6 لاعبين لقب هداف كأس سوبر الخليج العربي برصيد هدفين لكل منهم، وهم البرازيلي إيميرسون مع العين في موسم الجزائري كريم كركار بقميص مع الإمارات و البرازيلي هوغو هنريكي مع الوحدة و النيجيري إيمانويل إيمينيكي مع العين.

يستعد عشاق ومتابعو الكرة الخليجية وبالأخص الإماراتية لمتابعة كأس سوبر الخليج العربي، في النسخة التي ستقام بعد غدٍ السبت، وتجمع بطل دوري الخليج العربي الشارقة، مع بطل كأس رئيس دولة الإمارات، شباب الأهلي.