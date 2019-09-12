20 مليار دولار حجم استيراد الشرق الأوسط من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية

كشف مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف عن جوانب التعاون العسكري والتقني مع دول منطقة الشرق الأوسط.



وقال المسؤول - في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس "إن حجم طلبيات منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية يبلغ اليوم 20 مليار دولار"، مشيدا بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط في مجال التعاون العسكري.



وعن توزيع هذه الطلبيات على القطاعات العسكرية، أوضح شوغايف أن نحو 80% من هذه الطلبيات تتضمن: الدفاع الجوي ومعدات القوات الجوية، فيما تشكل معدات القوات البرية، بما في ذلك الدبابات والآليات، نحو 20%.



وانتقد شوغايف سياسات العقوبات التي تتبعها واشنطن ضد روسيا وقطاع صناعة الأسلحة، قائلا: "إن تهديدات الولايات المتحدة بالعقوبات ليست إلا أداة منافسة غير شريفة"، مشددا على عزم روسيا الحفاظ على مرتبتها كثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم.



وكان شوغايف قد صرح - في وقت سابق - بأن روسيا تقوم بتصدير ما تقارب قيمته 15 مليار دولار من الأسلحة والمعدات العسكرية سنويا.