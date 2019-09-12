تاتو تامر هجرس في أحدث ظهور له .. شاهد

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام'.وظهر تامر هجرس في الصورة بملابس البحر وهو يقضى اجازته الصيفية، ولاقت الصورة اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.وشارك هجرس خلال الموسم الرمضاني الماضي 2019 في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، من بطولة دنيا سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.​