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أخبار البلد

الفيلم الترويجي لـ People to People يفوز بجائزة الأفضل في الشرق الاوسط

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 07:36 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
اختارت منظمة السياحة العالمية منذ قليل الفيلم الترويجي لحملة People to People التي اطلقته وزارة السياحة المصرية الشهر الماضى ليحصد المرتبة الاولي كأفضل فيلم ترويجي في منطقة الشرق الاوسط، وجاء إطلاق الفيلم في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في أعمال اجتماعات الدورة الــ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO التي تنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية.

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