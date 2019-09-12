محمود بدر يعلق على مواجهة مصر لحرب الشائعات.. فيديو

قال النائب البرلماني محمود بدر، إن مؤتمر الشباب الذي سيعقد يوم السبت المقبل بالمنارة سيشهد جلسة عن نشر الشائعات والأكاذيب.



وأضاف محمود بدر، خلال حواره ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن مركز معلومات مجلس الوزراء فى الفترة الأخيرة يقوم بعمل تقارير عن حجم الشائعات التي تتعرض لها الدولة ويقوم بتوضيح الحقائق للمواطنين.



وأشار محمود بدر إلى أن الدولة تواجه شائعات بالآلاف خلال الشهر الواحد، أن القيادة السياسية متصلة بالواقع، ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرا عن مواجهة الدولة للشائعات.



وأوضح محمود بدر أن الرئيس سيستمع لحديث الشباب خلال مؤتمر الشباب الثامن الذي سيعقد بعد غد عن طرق مواجهة الشائعات التى تتعرض لها الدولة.

