تحرش بها .. القبض على سائق حاول اختطاف فتاة بـ الجيزة

أطلقت الفتاة العشرينية صرخات اعلى كوبرى الدقى بعد تحرش سائق ميكروباص بها محاولا اختطافها لم تجد ملجأ لها للنجاة منه سوى فتح باب السيارة والقفز منها على الأرض لتصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم نتيجة الارتطام على الأرض.



كشفت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تفاصيل تحرش سائق ميكروباص بفتاة أعلى كوبرى الدقى.



التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت قيام سائق الميكروباص بالتحرش بفتاة لدى نزولها من الميكروباص بمنطقة الدقى.



وتبين ان الفتاة كانت ضمن ركاب ميكروباص أجرة قادم من منطقة 6 أكتوبر إلي الدقى، وحال تواجدها أعلى كوبري الدقى، قام المتهم بالتحرش بها وأثناء محاولتها للصراخ تخوف السائق فقامت بالقفز من السيارة وانطلق مسرعا وتركها.



وفي الحادية عشرة مساء حررت الفتاة محضرا، وتحرك فريق المباحث برئاسة المقدم هانى الحسيني رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسي معاون مباحث القسم، واستطاعوا تحديد مكان الشاب وأوصاف السيارة، وتم القبض عليه في الرابعة فجرا في منزله بمنطقة إمبابة، بعد الحادث بما يقرب من 8 ساعات.



وكشفت التحريات، ان الفتاة استقلت ميكروباص من منطقة هايبر وان في مدينة 6 اكتوبر، وفي طريقه للعودة تحرش بها السائق على كوبري الدقي مما دعاها للصراخ فتركها تسقط من الميكروباص وفر هاربا وأمرت النيابة العامة بحبس سائق الميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيقات.

