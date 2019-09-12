موعد مواجهات الدراويش مع الأهلى والزمالك.. مباريات الإسماعيلي في قرعة الدوري المصري 2020

أجريت قرعة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2019/2020 والتي أسفرت عن مواجهة مبكرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة.



وأقيمت قرعة الدوري المصري بطريقة "غير موجهة" عكس الحال في المواسم السابقة حيث كان يتم تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك إلى الجولة الأخيرة.



ومن المقرر أن ينطلق الدوري المصري في الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري على أن ينتهي في شهر مايو 2020.



ويستهل الاسماعيلي مشواره في البطولة بمواجهة "ساحلية" أمام فريق الجونة، ثم المصري يليه وادي دجلة وحرس الحدود ثم طنطا والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر قبل صدامه مع الأهلي فى الأسبوع التاسع عقب إعلان قرعة الدوري المصري.



وبعد إعلان قرعة الدوري المصري نستعرض مباريات الإسماعيلي في الموسم الجديد:



1- الجونة – الإسماعيلى



2- الاسماعيلى - المصري



3- وادي دجلة - الاسماعيلى



4- الاسماعيلى- حرس الحدود



5- الاسماعيلى- طنطا



6- الاتحاد- الاسماعيلى



7- الاسماعيلى- مصر المقاصة



8- نادي مصر- الاسماعيلى



9- الاسماعيلى- الاهلى



10- المقاولون- الاسماعيلى



11- الاسماعيلى- انبى



12- بيراميدز- الاسماعيلى



13- الاسماعيلى- طلائع الجيش



14- سموحة - الاسماعيلى



15- الاسماعيلى- الانتاج الحربي



16- أسوان- الاسماعيلى



17- الاسماعيلى- الزمالك