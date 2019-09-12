إيتو يكشف عن عائق وحيد يمنع محمد صلاح و ساديو ماني من التتويج بالكرة الذهبية

أكد صامويل إيتو النجم الكاميروني أن محمد صلاح لاعب ليفربول و زميله في الفريق ساديو ماني لن يتمكنا من الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.



وقال إيتو في تصريحات لـ "راديو فرنسا": "نحن كأفارقة لا نتمتع باحترام العالم وتقديره، لقد فاز صلاح بلقب دوري الأبطال وهداف البريمرليج، كذلك الحال بالنسبة لساديو ماني، لكن في النهاية أفضل لاعب سيذهب إلى اسم آخر ومن قارة أخرى".



وتابع إيتو خلال تصريحاته أن عدم تواجد صلاح أو ماني ضمن قائمة الثلاثي المرشح سيكون أمرا ظالما، وأن سبب عدم التتويج لأنهما فقط ينتميان إلى قارة إفريقيا.



وتوج المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر اغسطس الماضي.

