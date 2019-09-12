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سفير اليابان بالقاهرة: بلادى ملتزمة بالاستثمار في المجالات الخلاقة بإفريقيا

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:07 م
ماساكي نوكي، السفير
ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر
خالد محيي الدين
قال ماساكي نوكي، السفير الياباني بمصر، إن قمة "التيكاد" حققت نجاحا كبيرا، حيث كانت بحضور عدد كبير من رؤساء العالم، كما تم وضع خطة عمل للاقتصاد والمجتمع الدولي.

ونوه، السفير الياباني بمصر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلي أن القمة شملت تغطية كاملة للقضايا الهامة في العالم، فضلا عن الحديث عن تطوير البنية التحتية ذات الجودة العالية، بالإضافة لتطوير الموارد البشرية فى القارة الأفريقية.

واضاف السفير الياباني بالقاهرة "ماساكي نوكي"، ان قمة "التيكاد" ناقشت سبل الامن والسلام في العالم، بالإضافة لمحادثات عن تشجيع الاستثمار الياباني في القارة الأفريقية السمراء.

واكد السفير الياباني بمصر، أنهم في اليابان اعلنوا عن التزامهم تجاه القارة الأفريقية السمراء في مجالات الاستثمار الخلاقة.

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