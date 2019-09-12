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اقتصاد

الإسكان: 85 مليار جنيه حجم استثمارات مشروعات الأمر المباشر خلال 3 أشهر

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 10:41 م
الدكتور وليد عباس
الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان
آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تلقت 900 طلب لتخصيص أراض بالأمر المباشر لمشروعات عمرانية وخدمية متنوعة بالمدن الجديدة منذ بدء تطبيق الآلية الجديدة نهاية العام المالى الماضى 2018 - 2019.

وأوضح معاون الوزير فى تصريحات لــ"صدى البلد"، أن الأراضى التى تم طرحها تغطي كل النشاطات والاستخدامات المتنوعة للأراضى سواء خدمى أو تجارى أو سكنى.

وتابع عباس، أنه تم البت فى 510 طلبات للمشروعات باستثمارات تصل إلى 85 مليار جنيه.

وأكد، أن هناك أصحاب 243 طلبا قاموا بسداد جدية الحجز 10 % من قيمة الأرض، وجار عرض 100 طلب على مجلس إدارة الهيئة خلال الفترة الماضية، وتتم دراستها وفقًا للشروط التى وضعتها الهيئة لمشروعات الإسناد المباشر.

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