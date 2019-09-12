بيان أوروبي مشترك يوجه صفعة لـ نتنياهو

أعرب عدد من الدول الأوروبية في بيان مشترك عن قلقها البالغ حيال إعلان نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.



وقال بيان فرنسي ألماني إيطالي أسباني بريطاني إن إعلان نتنياهو إذا تم تنفيذه في الضفة الغربية سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن أنه ينوي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية إذا ما فاز في الانتخابات القادمة.



ومن المقرر أن تجرى الانتخابات للكنيست الإسرائيلي في السابع عشر من الشهر الجاري.

