حبر على ورق .. 4 نقاط تشابه واختلاف وحيد بين قرعة أبو ريدة والجناينى



عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية أطلق وعودا فى إفتتاحية المؤتمرات التى عقدها فى مقر الاتحاد بالجزيرة بأن يوم قرعة الدورى الممتاز لن يترك شيئا من الألف للياء خاص بالدورى المحلي وكأس مصر والمسابقات المحلية إلإ وأعلن عنه.



رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة تخلف عن حضور مراسم قرعة الدورى الممتاز وحضر رباعي الجبلاية سالفي الذكر بداعى إنشغاله فى جلسة برفقة وزير الشباب والرياضة.



تحديد الملاعب



لم يختلف الأمر كثيرا عن سابقيه بشأن عدم تحديد ملاعب الدورى المحلى المقرر أن تخوض على استادات الأندية الثمانية عشر فى المسابقة المحلية.



تذرع مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة بعدم وصول أية موافقات أمنية حول ملاعب الدورى الممتاز على غرار ما كان يحدث إبان عهد المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق رغم ضيق الوفت حيث يتبقى ثمانية ايام على إنطلاق منافسات البطولة المحلية بعد تحديد الموعد يوم 21 سبتمبر الجاري.



السوبر أزمة كل موسم



تظل مباراة السوبر المصري المحك كل موسم كروى ويستطيع من خلاله المتابع للشأن الرياضي التعرف على مدى قوة وحسم القائمين على اتحاد الكرة لنشوب أية أزمة خاصة بالموسم بأكمله من عدمه.



يتبقى ايام معدودة ولم يتم الإعلان من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة عن ملعب لقاء السوبر المصري الذى يجمع بين النادى الأهلي بطل الدورى الماضى وغريمه التقليدى نادى الزمالك بطل كأس مصر وذلك على غرار ما كان يحدث إبان عهد مجلس أبوريدة السابق.



وأدى الأمر إلى خروج إعتراضات من نادى الزمالك بعدم الموافقة على إستضافة لقاء السوبر على ملعب استاد السلام باعتباره ملعب الأهلي الرسمي وملعب بتروسبورت وملعب نادى الزمالك على أن يقام بحضور جماهيرى محدود.



مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لم يمانع أي من أعضائها إقامة لقاء السوبر فى أى ملعب شريطة أن تقام المباراة بالسعة الجماهيرية كاملة فى اى ملعب توافق عليه الجهات الأمنية.



الحضور الجماهيري



تتشابه قرعة اليوم تحت رئاسة عمرو الجنايني مع نظيرتها فى عهد هانى أبوريدة فى عدم حسم ملف الحضور الجماهيرى والإكتفاء بإطلاق الوعود التى تداعب أحلام وطموحات الجماهير المصرية بمختلف إنتماءاتها.



اللجنة الخماسية المؤقتة مثلها مثل مجلس أبوريدة سوف تلقى بالمسئولية على الجهات الأمنية رغم قيامها بجس نبض أندية الدورى بتحمل مسئولية دخول الجماهير التابعة لها الأمر الذى سيقابل بالرفض التام من جانب مسئوليها كما حدث فى عهد المجلس السابق ويظل الوضع كما هو عليه وعودة الجماهير إلى المدرجات مؤجل إلى إشعار آخر.



الماريوت ونجوم القرعة



الإختلاف الوحيد الذى شهدته قرعة اليوم القرعة التى جرت فى السابق بعهد أبوريدة بحضور الثلاثى أحمد حسن عميد لاعبى العالم ومحمد زيدان وعبد الستار صبري لسحب القرعة بفندق الماريوت فى الزمالك.



ففى السابق كان مجلس إدارة الجبلاية يجرى مراسم القرعة سواء للدورى أو كأس مصر فى مقر الجبلاية بالجزيرة ترشيدا للنفقات إلى جانب السعة الكبيرة التى تستوعب ممثلى الأندية ووسائل الإعلام.

أجريت اليوم الخميس مراسم قرعة بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 بأحد فنادق القاهرة فى حضور أعضاء اللجنة الخماسية محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق والدكتور أحمد عبدالله ونائب الجبلاية الدكتور جمال محمد على.وتبين من مراسم قرعة الدورى اليوم أنها مجرد حبر على روق لم تحسم أية ملفات مطروحة على الساحة الرياضية وسادت حولها العديد من التساؤلات فى الوسط الرياضي.القرعة التى أجريت فى عهد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية الحالي لم تختلف كثيرا عن سابقاتها التى جرت فى عهد مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس هاني أبوريدة.