تحديد موعد محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة

كشف المحامي الجزائري ميلود إبراهيمي عن بداية محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بتهمة "التآمر"، يوم 23 سبتمبر الجاري.



وقال ابراهيمي في تصريحات إلى وكالة فرانس برس إن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين (مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عامًا) وخلفه عثمان طرطاق (المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة".



وأوضح ابراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة أنه "تم إبلاغه اليوم بموعد المحاكمة".



والقت السلطات الجزائرية على سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو الماضي. واتهمهم القضاء العسكري بـ"التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.



