نجمة أمريكية: جوائز الأوسكار أصبحت تشترى بالمال

وجهت الممثلة الأمريكية سوزان سارندون انتقادات حادة لأكادمية جوائز الأوسكار خلال مشاركتها في مهرجان تورنتو السينمائي، مشيرة إلى أن الجائزة المرموقة باتت تشترى أكثر مما تمنح عن جدارة.



وقالت سارندون: لم يكن ثمة حاجة إلى إنفاق المال عندما رُشحت خمس مرات وفزت مرة" بأوسكار أفضل ممثلة عن دورها في

DEAD MAN WALKING.



وأضافت: "هذا الأمر لن يحصل الآن"، منددةً بحملات الضغط التي غالبًا ما تشن على مدى أشهر قبل منح الجوائز.



وأشارت الي ان مهرجان الكندى أصبح مؤشر حقيقى لجوائز الأوسكار ولاسيما في السنوات الأخيرة بعد حصول الأفلام الحاصلة على جائزة الجمهور فيه على جوائز الأكاديمية.



