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رياضة

يد بنات الأهلي 2000 يفوز على الزهور في منطقة القاهرة

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
فاز فريق يد بنات النادي الأهلي مواليد 2000 على الزهور 28-11 في منافسات بطولة منطقة القاهرة اليوم الخميس.

وقدمت لاعبات الأهلي أداء جيدًا على مدار شوطي المباراة واستطعن الحفاظ على التقدم من بداية المباراة وحتى نهايتها.

ويبدأ الفريق غدًا ،الجمعة، تدريباته استعدادا لمواجهة الطيران المقرر لها يوم الخميس القادم في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة .

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