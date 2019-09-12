المقاولون العرب: حالة واحدة تفصل عماد النحاس عن منتخب مصر.. فيديو

طالب محمد عادل المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب الأول لكرة القدم ، بتولى عماد النحاس منصب المدير الفني لمنتخب مصر، ورفض فكرة انتقاله من أجل العمل كمدرب عام.



وقال عادل في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "عماد النحاس لا يقل من وجهة نظري عن إيهاب جلال في شيء، ويستحق أن يعمل في منصب المدير الفني لمنتخب مصر ، لن نمانع إذا تولى عماد النحاس منصب المدير الفني وسندعمه، لكن نرفض تمامًا أن يرحل من أجل منصب المدرب العام، لكننا سنمنحه حرية القرار."



ولم يأت اسم عماد النحاس ضمن العناصر التي أعلن عنها عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ضمن المتنافسين لتدريب منتخب مصر.