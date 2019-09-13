مؤمن زكريا يتحدث عن علاقته بـ شيكابالا

أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على تواصل دائم معه وتحدث معه عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر وهنأه بالتتويج.



وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي " أن شيكابالا يرتبط بعلاقة خاصة مع جماهير الفريق ويعتبر معشوقها الأول، مشددا أنه لا يعلم ما حدث تحديدا خلال احتفال اللاعب مع الجماهير بالتتويج بالكأس.



وتابع أن شيكابالا من أمهر لاعبي الدوري الممتاز بالإضافة لأخلاقه الرائعة.



وأكمل زكريا أن شيكابالا دائم السؤال عنه هو وعماد متعب نجم الأهلي السابق وأحمد فتحي وعمرو السولية نجما الفريق.