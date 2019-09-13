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رياضة

مؤمن زكريا يتحدث عن علاقته بـ شيكابالا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 04:16 ص
مؤمن زكريا نجم فريق
مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي
ياسمين تيسير
أكد مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك على تواصل دائم معه وتحدث معه عقب تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر وهنأه بالتتويج.

وأضاف مؤمن زكريا في تصريحات لبرنامج " اللعيب " عبر قناة " ام بي سي " أن شيكابالا يرتبط بعلاقة خاصة مع جماهير الفريق ويعتبر معشوقها الأول، مشددا أنه لا يعلم ما حدث تحديدا خلال احتفال اللاعب مع الجماهير بالتتويج بالكأس.

وتابع أن شيكابالا من أمهر لاعبي الدوري الممتاز بالإضافة لأخلاقه الرائعة.

وأكمل زكريا أن شيكابالا دائم السؤال عنه هو وعماد متعب نجم الأهلي السابق وأحمد فتحي وعمرو السولية نجما الفريق.

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