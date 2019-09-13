ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يسجل 16.60 جنيه للبيع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13-9-2019 .. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:30 ص
الدولار
الدولار
البهى عمرو
سجل سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 13 – 9 – 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة في مصر عند متوسط سعر 16.60 جنيه للشراء مقابل 16.50 جنيه للبيع.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، 13-9 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 16.60 جنيه، وشراء 16.50 جنيه.
اليورو: بيع 18.25 جنيه، وشراء 18.13 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 20.18 جنيه، وشراء 20.07 جنيه.
الين اليابانى: بيع 15.62 جنيه، وشراء 15.52 جنيه.
الفرنك السويسري: بيع 16.77 جنيه، وشراء 16.66 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار بـ 16.65جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 30 -7- 2019 | فيديو

الدولار بـ 16.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 31 -7- 2019 | فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 1-8-2019.. فيديو

الدولار بـ 16.63 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية السبت 3 - 8 - 2019 | فيديو

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 ..فيديو

الدولار يسجل 16.61 جنيه.. اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء 13 - 8 - 2019 ..فيديو

ترشيحاتنا

الإسكان: لن نطرح شققا لمحدودى الدخل خلال 2019

مزاد لبيع سيارات الحوادث سارية الترخيص.. تفاصيل

تصريحات تشاؤمية لـ مؤمن زكريا بشأن إصابته وغيابه عن الأهلي.. اقرأ التفاصيل

كريم فهمي يرقص مع زوجته: قمر ده ايه اللي تتساوي بيه.. فيديو

حكم الشك في انتقاض الوضوء.. أمين الفتوى يرد

مؤمن زكريا يتحدث عن علاقته بـ شيكابالا

ميزات جديدة لا تعرفها فى واتساب

الإخوانى الهارب سامى كمال الدين يدافع عن الفنان محمد علي ويهاجم زوجته بسبب شكواها من بناته

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير

شقيق الفنان محمد علي يفجر مفاجأة حول سرقته لأموال أخيه الأكبر المتوفى.. فيديو ومستندات

بيان عاجل من الديوان الأميري بشأن الوضع الصحي لـ أمير الكويت

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن ملعب مباراة السوبر.. وآخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

مرتضى منصور يفجر عدة مفاجآت بشأن قناة الزمالك الجديدة

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

كوب قهوة يتسبب في تغيير مسار طائرة وإجبار قائدها على الهبوط الاضطراري

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

مؤمن زكريا يكشف عن رسالة خاصة لـ الخطيب واستجابته الفورية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

بعد ولادتها بأيام.. شاهد أناقة زوجة كريم فهمى فى فرح هنا الزاهد وشقيقه

الآلاف يغنون مع تامر عاشور في حفل كامل العدد بـ نادي النصر بالإسكندرية.. صور