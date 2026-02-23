أرتيتا: انتصار أرسنال على توتنهام رد قوي بعد خيبة وولفرهامبتون

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ آرسنال، بردة فعل لاعبيه بعد الانتصار الكبير 4-1 على توتنهام هوتسبير، مؤكدًا أن الفريق قدم شخصية قوية عقب خيبة الأمل التي صاحبت التعادل السابق أمام وولفرهامبتون واندررز.

وأوضح أرتيتا أن مواجهة توتنهام كشفت عن قوة الذهنية داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن الفريق تعامل باحترافية مع الإحباط الذي أعقب فقدان نقطتين في اللحظات الأخيرة بالمباراة الماضية.

وأضاف أن مشاعر الغضب وخيبة الأمل التي سيطرت على الجميع تحولت إلى دافع إيجابي داخل غرفة الملابس.

المدرب الإسباني شدد على أن كرة القدم بطبيعتها لا تمنح وقتًا طويلًا للحزن، وأن الرد الحقيقي يكون داخل الملعب.

وأكد أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام التي سبقت الديربي على إعادة توحيد الصفوف وتصحيح المسار، وهو ما انعكس بوضوح في الأداء والنتيجة.

واختتم أرتيتا حديثه بالإشارة إلى فخره بروح الفريق، موضحًا أن التنوع داخل المجموعة لم يكن عائقًا، بل مصدر قوة، بعدما اجتمع اللاعبون على هدف واحد: استعادة التوازن وتقديم رسالة واضحة في الديربي.