الوزراء : مصر بقائمة أكبر أسواق الطاقة الشمسية في أفريقيا بإضافة 500 ميجاوات
مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق
الأمم المتحدة: الوضع في غزة كارثي.. وخوف من تطهير عرقي في القطاع والضفة
تصنيف عالمي جديد.. الدوري المصري يتقدم 12 مركزا على نظيره السعودي
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا باتجاه كردستان العراق
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 180 ألف سلة غذائية ومستلزمة شتوية عبر «زاد العزة» 144
طلب إحاطة بشأن تخريج دفعة من طب فاقوس دون مستشفى جامعي
جوتيريش: حقوق الإنسان تتعرض لهجمة واسعة.. وسيادة القانون تهان أمام أعين العالم
بلومبرج: إسرائيل في مأزق بسبب سعر الفائدة وانقسام حاد وسط تصاعد التوتر الإقليمي
إنتظام الدراسة بالمدارس وجولات مفاجئة لمسئولي الإدارات التعليمية لمتابعة نسب الحضور|صور
تفاصيل نشرة المرور خامس أيام رمضان في شوارع القاهرة والجيزة
المرشدين السياحيين: نحن أحرص الأشخاص حفاظا علي الأثر وما حدث بـ هرم أوناس خطأ فردي
رياضة

أرتيتا: انتصار أرسنال على توتنهام رد قوي بعد خيبة وولفرهامبتون

إسراء أشرف

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ آرسنال، بردة فعل لاعبيه بعد الانتصار الكبير 4-1 على توتنهام هوتسبير، مؤكدًا أن الفريق قدم شخصية قوية عقب خيبة الأمل التي صاحبت التعادل السابق أمام وولفرهامبتون واندررز.

وأوضح أرتيتا أن مواجهة توتنهام كشفت عن قوة الذهنية داخل المجموعة، مشيرًا إلى أن الفريق تعامل باحترافية مع الإحباط الذي أعقب فقدان نقطتين في اللحظات الأخيرة بالمباراة الماضية.

وأضاف أن مشاعر الغضب وخيبة الأمل التي سيطرت على الجميع تحولت إلى دافع إيجابي داخل غرفة الملابس.

المدرب الإسباني شدد على أن كرة القدم بطبيعتها لا تمنح وقتًا طويلًا للحزن، وأن الرد الحقيقي يكون داخل الملعب.

وأكد أن الجهاز الفني ركز خلال الأيام التي سبقت الديربي على إعادة توحيد الصفوف وتصحيح المسار، وهو ما انعكس بوضوح في الأداء والنتيجة.

واختتم أرتيتا حديثه بالإشارة إلى فخره بروح الفريق، موضحًا أن التنوع داخل المجموعة لم يكن عائقًا، بل مصدر قوة، بعدما اجتمع اللاعبون على هدف واحد: استعادة التوازن وتقديم رسالة واضحة في الديربي.

ميكيل آرتيتا آرتيتا آرسنال أرسنال توتنهام الدوري الإنجليزي

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

مروان عطية

رغم حصوله على 3 إنذارات.. لماذا لم يتم إيقاف مروان عطية أمام سموحة؟

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدور الثاني

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

شربات القطايف

بارد ولا ساخن؟.. طريقة عمل شربات القطايف والكنافة

بالصور

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

للعزومات.. طبق غير تقليدى من الفيليه بالكريمة

من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط

فوائد لا تحصى.. خبير تغذية يكشف أهمية تناول الفول في السحور

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

