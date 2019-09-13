السعودية تعتقل قياديا بحركة حماس

كشفت حركة حماس الفلسطينية أن أحد أبرز قيادييها في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد الخضري، الذي كان يتولى مسؤولية العلاقات الثنائية، معتقل منذ أكثر من 5 شهور.



وقالت حركة "حماس"، في بيان لها، إن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي اعتقل محمد الخضري ونجله هاني في 4 أبريل الماضي.



وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الدكتور محمد الخضري ونجله.

