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أخبار العالم

السعودية تعتقل قياديا بحركة حماس

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 09:44 ص
السعودية تعتقل قيادي
السعودية تعتقل قيادي بحركة حماس
سمر صالح
كشفت حركة حماس الفلسطينية أن أحد أبرز قيادييها في المملكة العربية السعودية، الدكتور محمد الخضري، الذي كان يتولى مسؤولية العلاقات الثنائية، معتقل منذ أكثر من 5 شهور.

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها، إن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي اعتقل محمد الخضري ونجله هاني في 4 أبريل الماضي.

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، السلطات السعودية بالإفراج عن القيادي في الحركة الدكتور محمد الخضري ونجله.

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