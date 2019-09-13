لبنان يعلن القبض على جاسوس يعمل لصالح إسرائيل

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، أنه في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، أوقفت المديرية العامة للأمن العام آمر معتقل الخيام سابقا اللبناني، عامر الفاخوري.



وقالت المديرية في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام إنه ونتيجة التحقيق معه اعترف بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لصالحه وأنه استحصل بعد فراره عام 2000 إلى داخل فلسطين المحتلة على هوية إسرائيلية وجواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأشارت إلى أنه بعد انتهاء التحقيق معه تمت إحالته إلى النيابة العامة العسكرية استنادا إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس.