الحكومة تطلق أول مبادرة لبدء إشراك المواطن في التخطيط للموازنة

عق وفد من وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلًا عنها يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط، والمالية ممثلا عنها سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية، عدد من اللقاءات التحضيرية بمحافظة الاسكندرية استعدادًا لإطلاق مبادرة "اتصرف بإيجابية وساعد الاسكندراني" بمشاركة عدد من الوزارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بهدف العمل علي ترسيخ مبادئ إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده.





وفى هذا الإطار أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على دور المشاركة المجتمعية فى عملية التنمية فى المجتمع، حيث تعد إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها التنمية من خلال إعطاء الفرصة لمشاركة المواطن بدور فعال في مختلف العمليات والاستفادة من خبراتهم ومساهماتهم فى الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المواطن يعد هو مدخل كل إصلاح، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة وتضافر كل الجهود فى المجتمع.





وأشارت التخطيط إلى أن مبادرة " اتصرف بإيجابية وساعد الاسكندرانية" تعد أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن في التخطيط لموازنة بلده وذلك بهدف خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة قادرعلى فهم الموازنة والمشاركة في التخطيط لها، موضحة أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار مشاريع الدولة المنفذة في المحافظات.





من جانبها قالت يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط إن الإسكندرية تعد أول محافظة يتم اختيارها لتطبيق مباديء الموازنة والتخطيط التشاركي والتي تستهدف المبادرة ترسيخها خلال السنوات القادمة في عدد كبير من المحافظات.





وأشارت إلى أن المشاركة المجتمعية تجعل المواطن أكثر إدراكًا لمشاكل المجتمع والامكانيات المتاحة لحلها، كما أن مشاركة المواطن الكاملة تفتح باب التعاون البناء وقنوات الاتصال السليمة بينه وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.



