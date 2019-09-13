إنشاء مبنى ركاب جديد في مطار القاهرة .. التفاصيل الكاملة حول المشروع

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المهندس أحمد فوزي، تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مطار القاهرة الدولي والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للركاب، ومواكبة زيادة الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمطار.



ويأتي تنفيذ التطويرات والمشروعات الجديدة التي سوف تبدأ فيها شركة ميناء القاهرة، تماشيًا مع الخطط الاستراتيجية والمشروعات التوسعية التى تتبناها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة من أجل تطوير وتحديث البنية التحتية لعدد من المطارات المصرية لمواكبة التطور العالمى فى مجال مشروعات المطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية وخاصة مطار القاهرة الدولى والذى يعد البوابة الأولى لمصر ولقارة أفريقيا.



وتشمل هذه المشروعات تطوير مبنى الركاب رقم (1) حتى يتواكب مع أحدث المعايير الدولية ولرفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب والمترددين على المطار مع دراسة الموقع العام للمطار، بالإضافة إلى تحديث منظومة متكاملة لنظام مناولة الحقائب والأمتعة والتى تحقق أعلى مستويات التأمين، صرح بذلك المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى.



مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، قالت إن مطار القاهرة الدولي، انتهى من الدراسات الخاصة بتطويرات مبنى الركاب رقم 1 المعروف بمبنى الركاب القديم، موضحة أنه خلال الأسبوع القادم سيتم عرض الرؤية النهائية للمشروع على وزير الطيران المدني، لبدء التنفيذ الفعلي مطلع يناير القادم، ومتوقع أن يستغرق أعمال تطويرات المبنى عامًا كاملا.



ومع قرب وصول مطار القاهرة الدولي، إلى 75% من طاقته الاستيعابية الحالية، أعلنت أيضا، شركة ميناء القاهرة الجوي، عن بدءها عمل دراسات إنشاء مبنى ركاب رابع بالمطار، يكون من شأنه الحد من الكثافة على باقي مباني الركاب الثلاثة، حيث أن إنشاء مبنى جديد يأتي وفقا لتوصيات وتعليمات منظمة الطيران المدني العالمي بتخفيف الضغط على المطارات حال وصوله إلى 75% من طاقة المطار الاستيعابية.



وأشارت المصادر المطلعة بوزارة الطيران المدني،إلى أن دراسة إنشاء المبنى الركاب رقم 4 الجديد سوف تستغرق على الأقل مدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 شهور حتى تنتهي الدراسات فقط الخاصة بهذه المشروع قبل إجراءات الطرح، موضحه أن التكلفة التقديرية الموضوعة له تتراوح ما بين 250 إلى 500 مليون دولار، تقدير مبدئي للمشروع.



وأوضحت المصادر،أن شركة ميناء القاهرة الجوي استقرت مبدئيًا على اختيار المكان لإنشاء مبنى الركاب الجديد رقم 4، ليكون مقر إنشائه ناحية محور الفريق أحمد شفيق، تحديدًا في المنطقة الواقعة الموازية لممر الـ Right و Center بالمطار، موضحه أنه تم الاستقرار على هذا المكان ليكون من شأنه تخفيف الضغط من ناحية محور العروبة.



ويشهد مطار القاهرة الدولي بصفة خاصة، والمطارات المصرية بصفة عامة عملية تطويرات مستمرة من أجل النهوض بالبنية التحتية للمطارات المصرية، بالإضافة إلى افتتاحات مطارات جديدة بالدولة أخرها مطاري سفنكس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومنتظر خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من مشروعات التطوير الخاصة بالمطارات قبل انقضاء العام الجاري.

